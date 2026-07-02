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Последний из стаи
Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из стаи»

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из стаи»

Режиссёры

Сергей Гиргель

Сергей Гиргель

Режиссёр

Актёры

Иван Оганесян

Иван Оганесян

АктёрПанфилов
Светлана Антонова

Светлана Антонова

АктрисаРомановская
Елизавета Нилова

Елизавета Нилова

АктрисаАля
Сергей Комаров

Сергей Комаров

АктёрСергеев
Никита Плащевский

Никита Плащевский

АктёрМазай
Дмитрий Сутырин

Дмитрий Сутырин

АктёрДунаев
Валерия Моисеева

Валерия Моисеева

АктрисаКатя
Мария Тухарь

Мария Тухарь

АктрисаТася
Анатолий Голуб

Анатолий Голуб

АктёрПодгорецкий
Андрей Лукьянов

Андрей Лукьянов

АктёрГела
Максим Брагинец

Максим Брагинец

АктёрКостик
Руслан Чернецкий

Руслан Чернецкий

АктёрАрчи
Дмитрий Пустильник

Дмитрий Пустильник

АктёрБушлатов

Сценаристы

Владимир Аркуша

Владимир Аркуша

Сценарист
Сергей Степанов

Сергей Степанов

Сценарист

Продюсеры

Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Вадим Островский

Вадим Островский

Продюсер
Сергей Багиров

Сергей Багиров

Продюсер
Ольга Шалик

Ольга Шалик

Продюсер
Евгений Арендаревич

Евгений Арендаревич

Продюсер
Владимир Шапошников

Владимир Шапошников

Продюсер
Андрей Терешок

Андрей Терешок

Продюсер
Андрей Бегунов

Андрей Бегунов

Продюсер

Художники

Наталья Гурьянова

Наталья Гурьянова

Художница
Алеся Максимович

Алеся Максимович

Художница

Операторы

Денис Саидов

Денис Саидов

Оператор

Композиторы

Полина Тиунель

Полина Тиунель

Композитор