Пороги. Серия 7
Wink
Сериалы
Пороги
1-й сезон
7-я серия

Пороги (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.12015, Пороги. Серия 7
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Приятели Андрей Ганжа и Дмитрий Волков, в прошлом воспитанники детдома, а теперь новоиспеченные лейтенанты, приезжают в пограничный городок Сосны для прохождения службы.

Андрей - не новичок в этих местах. Он был взят из детдома в семью полковника Реутова, служащего в Соснах, и его жены Дарьи. С их родной дочерью Полиной Андрея связывают детская любовь – и парень надеется на скорую свадьбу. Но чувства Полины оказываются лишь дружескими. А вскоре девушка и вовсе понимает, что ее сердце тянется к другу Андрея – Дмитрию...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пороги»