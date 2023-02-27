Пороги (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Пороги. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
- 12+91 мин
Пороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+90 мин
Пороги
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+89 мин
Пороги
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+90 мин
Пороги
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+90 мин
Пороги
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+89 мин
Пороги
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+88 мин
Пороги
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+90 мин
Пороги
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Приятели Андрей Ганжа и Дмитрий Волков, в прошлом воспитанники детдома, а теперь новоиспеченные лейтенанты, приезжают в пограничный городок Сосны для прохождения службы.
Андрей - не новичок в этих местах. Он был взят из детдома в семью полковника Реутова, служащего в Соснах, и его жены Дарьи. С их родной дочерью Полиной Андрея связывают детская любовь – и парень надеется на скорую свадьбу. Но чувства Полины оказываются лишь дружескими. А вскоре девушка и вовсе понимает, что ее сердце тянется к другу Андрея – Дмитрию...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- Актёр
Никита
Тезин
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- МБАктриса
Мария
Болонкина
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ВДАктриса
Виолетта
Давыдовская
- ЛШАктриса
Лариса
Шахворостова
- ИРАктёр
Иван
Рыжиков
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- ЕААктриса
Елена
Ан
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин