Приятели Андрей Ганжа и Дмитрий Волков, в прошлом воспитанники детдома, а теперь новоиспеченные лейтенанты, приезжают в пограничный городок Сосны для прохождения службы.



Андрей - не новичок в этих местах. Он был взят из детдома в семью полковника Реутова, служащего в Соснах, и его жены Дарьи. С их родной дочерью Полиной Андрея связывают детская любовь – и парень надеется на скорую свадьбу. Но чувства Полины оказываются лишь дружескими. А вскоре девушка и вовсе понимает, что ее сердце тянется к другу Андрея – Дмитрию...

