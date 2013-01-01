Пока живу, люблю (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыПока живу, люблю1-й сезон2-я серия
9.12013, Пока живу, люблю. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Жизнь Вики складывается на редкость удачно – девушка из простой семьи заканчивает московский вуз и готовится к свадьбе с перспективным юристом из «золотой молодежи».
Однако в самый последний момент все планы героини рушатся – лучшая подруга уводит любимого жениха, а Вика обнаруживает, что беременна. В отчаянии девушка возвращается в родительский дом и пытается начать новую жизнь...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Пальмов
- Актриса
Марина
Коняшкина
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актриса
Любава
Грешнова
- Актёр
Алексей
Анищенко
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- ТФАктриса
Татьяна
Федоровская
- ПУАктриса
Полина
Уварова
- ВЛАктриса
Вероника
Лысакова
- Актриса
Диана
Енакаева
- НАСценарист
Наталья
Аверина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- МУХудожница
Мария
Утробина
- ЕКХудожница
Елена
Казакевич
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков