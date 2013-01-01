Пока живу, люблю (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Жизнь Вики складывается на редкость удачно – девушка из простой семьи заканчивает московский вуз и готовится к свадьбе с перспективным юристом из «золотой молодежи».



Однако в самый последний момент все планы героини рушатся – лучшая подруга уводит любимого жениха, а Вика обнаруживает, что беременна. В отчаянии девушка возвращается в родительский дом и пытается начать новую жизнь...

