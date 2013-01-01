Пока живу, люблю (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Пока живу, люблю. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама12+

О сериале

Жизнь Вики складывается на редкость удачно – девушка из простой семьи заканчивает московский вуз и готовится к свадьбе с перспективным юристом из «золотой молодежи».

Однако в самый последний момент все планы героини рушатся – лучшая подруга уводит любимого жениха, а Вика обнаруживает, что беременна. В отчаянии девушка возвращается в родительский дом и пытается начать новую жизнь...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

