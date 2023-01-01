Биография

Денис Бургазлиев – актер театра и кино, родился 24 августа 1970 года. Фильмография насчитывает около 70 ролей в полнометражных кинофильмах и сериалах в России и на Западе. Музыкант, выступал в качестве солиста в нескольких вокально-инструментальных коллективах. В 1991 году стал выпускником МХАТа (мастерская В. Маркова). Первым фильмом Дениса Бургазлиева стала картина «С нами не соскучишься», эту роль будущий актер исполнил еще учась в школе. Партнершами по съемочной площадке стали сестры Кутеповы. В студенчестве продолжал заниматься музыкой, основал ВИА «Сердца». Совмещал учебу и работу на сцене родного МХАТа. После окончания вуза актер снялся в картине Павла Лунгина «Луна-парк». В киноленте досталась Денису Бургазлиеву роль гея. В картине со звездным актерским составом «Осколок "Челленджера"» Бургазлиев сыграл в эпизоде. В период невостребованности в середине 90-х актер принял решение переехать в Германию. Его жена, немка по происхождению, к тому времени уже вернулась на родину. В Германии Бургазлиеву удалось реализовать свой актерский талант, он выступал на сцене Ганноверского театра и снимался в таких картинах, как «Счастливый Аугуст», «Светлана». В 2000-х одну из главных ролей актер сыграл в российской картине «Апрель». Артисту доставались роли в популярных сериалах: «Ищейка», «Отель "Толедо"». Денис Бургазлиев был женат, в семье родилась дочь, которая пошла по стопам родителей и выбрала творческую профессию.