Пес. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Пес
3-й сезон
9-я серия
9.62017, Пес. Сезон 3. Серия 9
Детектив16+
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Пес (сериал, 2017) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Максиму Максимову попадаются все более причудливые дела, но четвероногий напарник не бросает его в беде. Увлекательные расследования, харизматичные герои и дружба человека и собаки ждут в сериале «Пес», 3 сезон которого доступен на Wink.

В третьем сезоне полюбившегося зрителям ироничного детектива следователю Максимову все также приходится работать с Леонидовым, который увел у него бывшую жену, криминалистку Лену. И все же Максимов остается верен своему делу и раз за разом принимается за новые дела вместе с овчаркой Псом. Ему приходится искать убийцу знаменитого антикварщика, раскрывать тайну дома с привидениями и даже столкнуться с девушкой, которая утверждает, что прибыла из будущего.

Следить за похождениями дружных напарников вы сможете, когда будете смотреть «Пес». 3 сезон сериала ищите в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пес»