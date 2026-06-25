Максиму Максимову попадаются все более причудливые дела, но четвероногий напарник не бросает его в беде. Увлекательные расследования, харизматичные герои и дружба человека и собаки ждут в сериале «Пес», 3 сезон которого доступен на Wink.



В третьем сезоне полюбившегося зрителям ироничного детектива следователю Максимову все также приходится работать с Леонидовым, который увел у него бывшую жену, криминалистку Лену. И все же Максимов остается верен своему делу и раз за разом принимается за новые дела вместе с овчаркой Псом. Ему приходится искать убийцу знаменитого антикварщика, раскрывать тайну дома с привидениями и даже столкнуться с девушкой, которая утверждает, что прибыла из будущего.



Следить за похождениями дружных напарников вы сможете, когда будете смотреть «Пес». 3 сезон сериала ищите в онлайн-кинотеатре Wink.

