9.82017, Пес. Сезон 3. Серия 12
Детектив16+
Серия в подписке «PREMIER»
Пес (сериал, 2017) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
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Пес
Сезон 3 Серия 1
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Сезон 3 Серия 2
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Сезон 3 Серия 3
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Сезон 3 Серия 4
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Сезон 3 Серия 5
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Сезон 3 Серия 6
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Сезон 3 Серия 7
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Сезон 3 Серия 8
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Сезон 3 Серия 9
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Сезон 3 Серия 10
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Пес
Сезон 3 Серия 11
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Пес
Сезон 3 Серия 12
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Пес
Сезон 3 Серия 13
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Пес
Сезон 3 Серия 14
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Сезон 3 Серия 15
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Пес
Сезон 3 Серия 16
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Сезон 3 Серия 17
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Сезон 3 Серия 18
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Пес
Сезон 3 Серия 19
- 16+53 мин
Пес
Сезон 3 Серия 20
О сериале
Алкоголик Макс когда-то был лучшим сыщиком в городе, но потерял все — работу, друзей, жену. У него остался единственный друг — Пес. После серии погонь, драк и перестрелок, Пес и Макс раскрыли загадочное убийство и снова стали детективами. Теперь каждый день начинается с того, что они пытаются найти преступников и выяснить — кто из них лучший сыщик в городе.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НКРежиссёр
Николай
Каптан
- ИЗРежиссёр
Игорь
Забара
- ВДРежиссёр
Владимир
Дощук
- СТРежиссёр
Сергей
Терещук
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- АСРежиссёр
Александр
Сальников
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Матов
- АБРежиссёр
Александр
Будённый
- ВВРежиссёр
Виталий
Ващенко
- ВБРежиссёр
Владимир
Балкашинов
- Актёр
Никита
Панфилов
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- МЖАктёр
Михаил
Жонин
- ООАктриса
Ольга
Олексий
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- СЗАктриса
Светлана
Зельбет
- Актриса
Ольга
Морозова
- АБАктёр
Автандил
Бежиашвили
- ИПАктёр
Илья
Прокопив
- ВГАктёр
Виктор
Григорьев
- ВГАктёр
Владимир
Гончаров
- МРАктёр
Михаил
Романов
- МДАктриса
Мария
Довгань
- АШАктриса
Александра
Шлаен
- ВПСценарист
Виктор
Приходько
- МЛСценарист
Марк
Лимаренко
- НССценарист
Николай
Сорока
- РНСценарист
Руслан
Никулин
- ДКСценарист
Денис
Копнин
- АВСценарист
Андрей
Виштак
- АКСценарист
Артем
Кобзан
- АВСценарист
Александр
Важин
- ВГСценарист
Виктор
Галкин
- ЮТСценарист
Юлия
Терентьева
- АППродюсер
Артём
Приходько
- ВППродюсер
Виктор
Приходько
- АТХудожник
Александр
Тетерин
- АГХудожник
Александр
Грива
- АМХудожница
Анна
Марченко
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко
- КЧОператор
Константин
Чумаков
- МШОператор
Матвей
Шульгин
- ПККомпозитор
Павел
Крахмалев
- ИМКомпозитор
Игорь
Мельничук