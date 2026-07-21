Паша. Сезон 1. Серия 7
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Паша
1-й сезон
7-я серия
8.32026, Паша. Сезон 1. Серия 7
Комедия, Драма18+

Контент станет доступным 31.07.2026

Паша (сериал, 2026) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Настройщик пианино с узбекскими корнями ищет смысл жизни в теплой Москве. Сериал «Паша» — драмеди о взрослении от Антона Коломееца («Чики») и Евгении Тамахиной («Аномальное поведение»). В главных ролях — Аскар Ильясов, Ирина Горбачева и Татьяна Догилева.

Несмотря на восточную внешность, Паша Белов — коренной москвич. Его отец был узбеком, но воспитывали Пашу русские мама и бабушка. Парень учился в Гнесинке, но стать музыкантом не смог и теперь зарабатывает на жизнь настройкой пианино. В 32 года он живет вместе с семьей, слушается бабушку и частенько берет в долг у старшего брата. Амбиций у Паши нет, но он не видит ничего плохого в том, чтобы отдаться течению жизни и не задумываться о будущем. Но вот однажды череда неприятностей и курьезов переворачивают его мир: у Паши обнаруживаются проблемы с зубами, ему приходится срочно переезжать к другу, а рядом появляется новая знакомая Женя, которой не удалось построить актерскую карьеру.

Чтобы узнать, как эти события изменят главного героя, смотрите сериал «Паша» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Паша»