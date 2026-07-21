Настройщик пианино с узбекскими корнями ищет смысл жизни в теплой Москве. Сериал «Паша» — драмеди о взрослении от Антона Коломееца («Чики») и Евгении Тамахиной («Аномальное поведение»). В главных ролях — Аскар Ильясов, Ирина Горбачева и Татьяна Догилева.



Несмотря на восточную внешность, Паша Белов — коренной москвич. Его отец был узбеком, но воспитывали Пашу русские мама и бабушка. Парень учился в Гнесинке, но стать музыкантом не смог и теперь зарабатывает на жизнь настройкой пианино. В 32 года он живет вместе с семьей, слушается бабушку и частенько берет в долг у старшего брата. Амбиций у Паши нет, но он не видит ничего плохого в том, чтобы отдаться течению жизни и не задумываться о будущем. Но вот однажды череда неприятностей и курьезов переворачивают его мир: у Паши обнаруживаются проблемы с зубами, ему приходится срочно переезжать к другу, а рядом появляется новая знакомая Женя, которой не удалось построить актерскую карьеру.



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