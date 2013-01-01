Папа напрокат (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли сделать головокружительную карьеру за один день?! У Ильи Петровича Соломатина это получилось. А все потому, что он — полный тезка экс-супруга начальницы Ирины. Только вот карьера становится совсем «совсем неважным» ни для Него, ни для Нее, ни для мальчика Васи…



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