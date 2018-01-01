Wink
Детям
Папа напрокат
1-й сезон

Папа напрокат (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Папа напрокат. Сезон 1 4 серии
Комедия12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Можно ли сделать головокружительную карьеру за один день?! У Ильи Петровича Соломатина это получилось. А все потому, что он — полный тезка экс-супруга начальницы Ирины. Только вот карьера становится совсем «совсем неважным» ни для Него, ни для Нее, ни для мальчика Васи…

Жанр
Комедия

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папа напрокат»