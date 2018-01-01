Папа напрокат (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямПапа напрокат1-й сезон
2013, Папа напрокат. Сезон 1 4 серии
Комедия12+
О сериале
Можно ли сделать головокружительную карьеру за один день?! У Ильи Петровича Соломатина это получилось. А все потому, что он — полный тезка экс-супруга начальницы Ирины. Только вот карьера становится совсем «совсем неважным» ни для Него, ни для Нее, ни для мальчика Васи…
ЖанрКомедия
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВРРежиссёр
Валерий
Рожнов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Эльвира
Болгова
- МРАктёр
Максим
Рожнов
- Актёр
Вилле
Хаапасало
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- ОБАктриса
Ольга
Битюцкая
- ВБАктёр
Виктор
Бунаков
- АЧАктёр
Арий
Чумаков
- ЮБАктриса
Юлия
Беретта
- Актриса
Наталья
Тищенко
- ЮПСценарист
Юрий
Патренин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Олег
Кириченко
- АММонтажёр
Александра
Макарьева
- Оператор
Олег
Кириченко
- Композитор
Анатолий
Зубков