Папа напрокат (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Можно ли сделать головокружительную карьеру за один день?! У Ильи Петровича Соломатина это получилось. А все потому, что он — полный тезка экс-супруга начальницы Ирины. Только вот карьера становится совсем «совсем неважным» ни для Него, ни для Нее, ни для мальчика Васи…

