Папа напрокат
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Папа напрокат

Папа напрокат (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Папа напрокат 1 сезон
Комедии, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Можно ли сделать головокружительную карьеру за один день?! У Ильи Петровича Соломатина это получилось. А все потому, что он — полный тезка экс-супруга начальницы Ирины. Только вот карьера становится совсем «совсем неважным» ни для Него, ни для Нее, ни для мальчика Васи…

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папа напрокат»

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