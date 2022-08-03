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Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Оттепель. Серия 2
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Режиссер Федор Андреевич падает с партикабля, поставив под угрозу съемки своего фильма. Директор киностудии предлагает Виктору продолжить проект, и за это он сможет снять фильм по сценарию друга.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оттепель»