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Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2013, Оттепель. Серия 11
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Фильм готов. На закрытом показе его смотрит жена члена Политбюро и в гневе останавливает показ. Фильм не выпускают, в газете выходит фельетон про Виктора.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оттепель»