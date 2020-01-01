Отпуск по собственному желанию (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2020, Отпуск по собственному желанию. Сезон 1. Серия 8
Мелодрама, Комедия16+
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Сезоны и серии
- 16+51 мин
Отпуск по собственному желанию
Сезон 1 Серия 1
- 16+48 мин
Отпуск по собственному желанию
Сезон 1 Серия 2
- 16+50 мин
Отпуск по собственному желанию
Сезон 1 Серия 3
- 16+47 мин
Отпуск по собственному желанию
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Отпуск по собственному желанию
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Отпуск по собственному желанию
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Отпуск по собственному желанию
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Отпуск по собственному желанию
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Известный хирург бросает карьеру в питерской клинике и уезжает в родной посёлок. Придётся всё начинать заново, ведь сложные операции невозможно делать если боишься крови. Пока он взял отпуск по собственному желанию...
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Рейтинг
- МВРежиссёр
Михаил
Вайнберг
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- АПАктриса
Арина
Постникова
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ИХАктриса
Инна
Хотеенкова
- ЕВАктриса
Елена
Вербицкая
- ЕЕАктриса
Елена
Есипова
- ЕКАктёр
Евгений
Кушпель
- ВГАктриса
Виталина
Гусак
- ДГАктёр
Дмитрий
Городничев
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- ИЮАктёр
Иван
Юрлов
- ИВАктриса
Ирина
Вилкова
- АПАктёр
Андрей
Полищук
- АКАктёр
Александр
Кульков
- АГСценарист
Алексей
Гордовский
- ЕМСценарист
Евгения
Михайлова
- ЛССценарист
Лариса
Степанова
- ДГСценарист
Дмитрий
Грачев
- ВСПродюсер
Вадим
Соколовский
- ДДПродюсер
Дмитрий
Добужинский
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Владимир
Утин
- ААПродюсер
Анна
Агина
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- АКХудожница
Алла
Киреева
- МКХудожница
Марина
Комкова
- ИМХудожница
Ирина
Миронова
- СБМонтажёр
Сергей
Борисков
- Оператор
Михаил
Агранович