ОСА. Сезон 1. Серия 87
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1-й сезон
87-я серия

ОСА (сериал, 2013) сезон 1 серия 87 смотреть онлайн бесплатно

8.12013, ОСА. Сезон 1. Серия 87
Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Как раскрыть преступление, если кажется, что злоумышленники не оставили ни одной улики? Когда традиционные методы расследования не приносят результатов, приходит время Управления Особой следственной аналитики. Остросюжетный детективный сериал «ОСА» – это захватывающая история о работе специального подразделения полиции, созданного для расследования сложных особо опасных преступлений с помощью передовых технологий.

Каждая серия – это одно запутанное дело и цепочка следственно-аналитических действий, в конце которой зло обязательно будет наказано. Здесь есть все обязательные для детектива элементы: оперативная работа, опрос свидетелей, очные ставки. Но основной метод работы Управления ОСА, его главное ноу-хау – это сбор и анализ виртуальных и невещественных улик. На месте преступления оперативные аналитики ищут и находят не отпечатки подошв и пальцев, а остаточное излучение мобильных телефонов, тепловые следы, звуковые волны и прочие невидимые глазу зацепки. Для этого используется самое совершенное высокотехнологичное оборудование – сканеры, тепловизоры, детекторы движения, а также данные спутников и сетей сотовой связи и многое другое. А за выявление потенциальных угроз и обработку полученных сведений отвечает суперкомпьютер «Матильда».

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

Рейтинг

2.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «ОСА»