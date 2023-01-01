Биография

Денис Жариков — актер театра и кино. Работал ведущим на телевидении, вел передачу «Служба спасения домашнего задания» на телеканале «Карусель». Известен зрителям по многочисленным ролям в популярных российских телесериалах. Будущий актер родился в столице в 1998 году. Первый опыт съемок на телевидении получил в школьные годы, когда принимал участие в создании рекламных роликов. Свои дебютные роли Денис Жариков исполнил в детском театре «А-Я». В 2006 году юноша начал заниматься в театральной студии «Аист» при ЦАТРА. Выступал в постановках «Та, которую не ждут», «Сказка о Федоте-стрельце, удалом молодце», «Синяя птица», «Василий Теркин», «Госпожа министерша». Позже актер начал сотрудничать с МХАТ им. Горького. С 2001 года артист снимается в кино. Первым проектом юного Дениса стал телесериал «Советы профессора Чайникова». В 2007 г. он появился в сериале «Дом кувырком». В 2008 г. Зрители увидели Дениса Жарикова в сериале «Глухарь». Через год вышел второй сезон многосерийной ленты, а также фильм «Глухарь. Приходи, Новый год!». В этих проектах актер продолжил играть Сашу Зимина. В 2009 г. он снялся в нескольких эпизодах сериала «След». Среди других значимых работ артиста можно отметить телесериалы «Пятницкий», «Закрытая школа», «Бедные родственники», «Пока цветет папоротник», «Склифосовский», «Мамочки».