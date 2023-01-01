Иван Деменин

Биография

Иван Руденко – российско-украинский актер, на счету которого – более 40 ролей в отечественных фильмах и сериалах. Родился 13 июля 1981 года в городе Кривой Рог. «Альма-матер» для будущего актера Ивана Руденко стал Криворожский театр драмы и музыкальной комедии. Кроме того, талантливый артист окончил эстрадное отделение Криворожского музыкального училища. В настоящее время его можно увидеть на сцене смоленского государственного драматического театра им. Грибоедова. В мир кинематографа актер пришел в середине 2000-х годов. Все началось с выхода нескольких многосерийных фильмов с Иваном Руденко: «Кулагин и партнеры», «След», «Интерны», «Дикий» и других. Высокого и крепкого актера стали часто приглашать на роли представителей криминального мира, оперативников и, конечно же, охранников. Именно эта роль Ивана Руденко оказалось самой частой в его карьере, однако данный факт его нисколько не удручает. Более того, Иван не перестает совершенствовать свой талант и в 2015 году даже сотрудничал с Universal Studios Japan, расположенной в Осаке. Там он исполнял главную роль в театральном проекте «TRAUMA». Недавно на телевидении состоялись премьеры трех сериалов с участием Ивана Руденко: «Ненастье», «Лови момент» и «Московские тайны. Тринадцатое колено».