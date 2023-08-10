ОСА (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

ОСА. Сезон 1. Серия 3
ОСА (сериал, 2013) сезон 1 серия 3

2013, ОСА. Сезон 1. Серия 3
Детектив16+

О сериале

Как раскрыть преступление, если кажется, что злоумышленники не оставили ни одной улики? Когда традиционные методы расследования не приносят результатов, приходит время Управления Особой следственной аналитики. Остросюжетный детективный сериал «ОСА» – это захватывающая история о работе специального подразделения полиции, созданного для расследования сложных особо опасных преступлений с помощью передовых технологий.

Каждая серия – это одно запутанное дело и цепочка следственно-аналитических действий, в конце которой зло обязательно будет наказано. Здесь есть все обязательные для детектива элементы: оперативная работа, опрос свидетелей, очные ставки. Но основной метод работы Управления ОСА, его главное ноу-хау – это сбор и анализ виртуальных и невещественных улик. На месте преступления оперативные аналитики ищут и находят не отпечатки подошв и пальцев, а остаточное излучение мобильных телефонов, тепловые следы, звуковые волны и прочие невидимые глазу зацепки. Для этого используется самое совершенное высокотехнологичное оборудование – сканеры, тепловизоры, детекторы движения, а также данные спутников и сетей сотовой связи и многое другое. А за выявление потенциальных угроз и обработку полученных сведений отвечает суперкомпьютер «Матильда».

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин

Рейтинг

2.6 КиноПоиск

