ОСА (сериал, 2013) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Как раскрыть преступление, если кажется, что злоумышленники не оставили ни одной улики? Когда традиционные методы расследования не приносят результатов, приходит время Управления Особой следственной аналитики. Остросюжетный детективный сериал «ОСА» – это захватывающая история о работе специального подразделения полиции, созданного для расследования сложных особо опасных преступлений с помощью передовых технологий.
Каждая серия – это одно запутанное дело и цепочка следственно-аналитических действий, в конце которой зло обязательно будет наказано. Здесь есть все обязательные для детектива элементы: оперативная работа, опрос свидетелей, очные ставки. Но основной метод работы Управления ОСА, его главное ноу-хау – это сбор и анализ виртуальных и невещественных улик. На месте преступления оперативные аналитики ищут и находят не отпечатки подошв и пальцев, а остаточное излучение мобильных телефонов, тепловые следы, звуковые волны и прочие невидимые глазу зацепки. Для этого используется самое совершенное высокотехнологичное оборудование – сканеры, тепловизоры, детекторы движения, а также данные спутников и сетей сотовой связи и многое другое. А за выявление потенциальных угроз и обработку полученных сведений отвечает суперкомпьютер «Матильда».
Сериал ОСА 1 сезон 65 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Дмитрий
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Крихан
- НТАктёр
Николай
Токарев
- Актёр
Алексей
Гришин
- ГКАктёр
Григорий
Кирдяшкин
- Актриса
Юлия
Юрченко
- ЭИАктриса
Эльвира
Ибрагимова
- ВБАктриса
Валерия
Богук
- ИДАктёр
Иван
Деменин
- НКАктриса
Наталья
Кожевникова
- ДЖАктёр
Денис
Жариков
- НБАктёр
Николай
Бутенин
- АДСценарист
Алексей
Демидов
- АДСценарист
Анастасия
Демидова
- ДГСценарист
Дмитрий
Грунюшкин
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- ЕТПродюсер
Елена
Торчинская
- СППродюсер
Санта
Пузинкевичс
- СПМонтажёр
Сергей
Покатилов
- ДКМонтажёр
Денис
Кулютников
- АДМонтажёр
Александр
Данильцев
- МЕМонтажёр
Михаил
Егоров
- Оператор
Олег
Кириченко
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев