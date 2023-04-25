Сергей Моисеев вынужден уволиться из органов после ранения. Место в службе охраны крупного супермаркета привлекает его предсказуемостью и безопасностью. Но он еще не знает, что помимо вполне невинных воришек ему предстоит столкнуться и с бандитами, и аферистами, и даже с сумасшедшим подрывником.

