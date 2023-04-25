Операция «Супермаркет». Сезон 1. Серия 6
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Операция «Супермаркет»
1-й сезон
6-я серия

Операция «Супермаркет» (сериал, 2006) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.52006, Операция «Супермаркет». Сезон 1. Серия 6
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сергей Моисеев вынужден уволиться из органов после ранения. Место в службе охраны крупного супермаркета привлекает его предсказуемостью и безопасностью. Но он еще не знает, что помимо вполне невинных воришек ему предстоит столкнуться и с бандитами, и аферистами, и даже с сумасшедшим подрывником.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Супермаркет»»