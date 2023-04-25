Операция «Супермаркет» (сериал, 2006) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
7.52006, Операция «Супермаркет». Сезон 1. Серия 6
Детектив18+
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Операция «Супермаркет»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Операция «Супермаркет»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Операция «Супермаркет»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Операция «Супермаркет»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Операция «Супермаркет»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Операция «Супермаркет»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
О сериале
Сергей Моисеев вынужден уволиться из органов после ранения. Место в службе охраны крупного супермаркета привлекает его предсказуемостью и безопасностью. Но он еще не знает, что помимо вполне невинных воришек ему предстоит столкнуться и с бандитами, и аферистами, и даже с сумасшедшим подрывником.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- СВАктёр
Сергей
Внуков
- Актриса
Ольга
Демидова
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актриса
Ирина
Низина
- АХАктриса
Анна
Ходюш
- Актёр
Александр
Голубев
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- АВАктёр
Александр
Вергунов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ВГХудожник
Виталий
Глазко
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ВАКомпозитор
Виталий
Артист