Операция «Супермаркет» (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.52006, Операция «Супермаркет». Сезон 1. Серия 5
Детективы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сергей Моисеев вынужден уволиться из органов после ранения. Место в службе охраны крупного супермаркета привлекает его предсказуемостью и безопасностью. Но он еще не знает, что помимо вполне невинных воришек ему предстоит столкнуться и с бандитами, и аферистами, и даже с сумасшедшим подрывн�иком.
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Рейтинг
4.9 �КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- СВАктёр
Сергей
Внуков
- Актриса
Ольга
Демидова
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актриса
Ирина
Низина
- АХАктриса
Анна
Ходюш
- Актёр
Александр
Голубев
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- АВАктёр
Александр
Вергунов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ВГХудожник
Виталий
Глазко
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ВАКомпозитор
Виталий
Артист