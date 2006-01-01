Операция «Супермаркет». Сезон 1. Серия 5
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Операция «Супермаркет»
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Операция «Супермаркет» (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.52006, Операция «Супермаркет». Сезон 1. Серия 5
Детективы16+

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Сюжет

Сергей Моисеев вынужден уволиться из органов после ранения. Место в службе охраны крупного супермаркета привлекает его предсказуемостью и безопасностью. Но он еще не знает, что помимо вполне невинных воришек ему предстоит столкнуться и с бандитами, и аферистами, и даже с сумасшедшим подрывником.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Супермаркет»»

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