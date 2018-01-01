Операция «Сатана». Серия 5
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Операция «Сатана» (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2018, Операция «Сатана». Серия 5
Детективы, Криминал18+

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Сюжет

1975 год. Напряженно работают физики-ядерщики. В Советском Союзе становится очевидной утечка секретной информации о разработке ракеты «Сатана». Иван Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся обычным участковым, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

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