Операция «Сатана»
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Операция «Сатана»

Операция «Сатана» (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Операция «Сатана» 1 сезон
Детективы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1975 год. Напряженно работают физики-ядерщики. В Советском Союзе становится очевидной утечка секретной информации о разработке ракеты «Сатана». Иван Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся обычным участковым, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Сатана»»

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