Операция «Сатана». Серия 3
Wink
Сериалы
Операция «Сатана»
1-й сезон
3-я серия

Операция «Сатана» (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Операция «Сатана». Серия 3
Детектив, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1975 год. Напряженно работают физики-ядерщики. В Советском Союзе становится очевидной утечка секретной информации о разработке ракеты «Сатана». Иван Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся обычным участковым, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Криминал, Детектив
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Сатана»»