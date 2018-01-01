Операция «Сатана» (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2018, Операция «Сатана». Серия 3
Детектив, Исторический18+
О сериале
1975 год. Напряженно работают физики-ядерщики. В Советском Союзе становится очевидной утечка секретной информации о разработке ракеты «Сатана». Иван Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся обычным участковым, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Криминал, Детектив
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Марина
Александрова
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- ЛМАктриса
Луиза
Мосендз
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Александр
Домогаров
- АКСценарист
Алла
Криницына
- ЭССценарист
Эрнесто
Суарес
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- ТГПродюсер
Татьяна
Голынская
- ЕЕПродюсер
Елена
Ефимова
- ЕКХудожница
Екатерина
Кожевникова
- ЛЛХудожница
Лариса
Лебедева
- АЧМонтажёр
Александр
Чудинов
- ББОператор
Борис
Бегин
- АШКомпозитор
Антон
Шварц