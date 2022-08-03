Одна тень на двоих (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Когда Андрей Данилов приехал домой, его жена уже умерла. Его друг - скрипач Тарасов обеспечивает ему алиби и спасает Андрея от тюрьмы. Однако два года спустя трагическая история вновь напоминает о себе: сначала Данилов получает свадебную фотографию своей жены Нонны с надписью «Данилов - убийца», потом узнает о погроме в своем загородном доме, где уничтожены чертежи его нового проекта. После этого следует череда убийств, в которых подозревается Данилов. Кто-то упорно стремится бросить тень на несостоявшегося музыканта, сына известного писателя.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Светлана
Крючкова
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актёр
Артур
Ваха
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- ККАктриса
Кристина
Кузьмина
- Актриса
Валентина
Панина
- ЛПАктриса
Лана
Паули
- АШАктёр
Андрей
Шарков
- НПСценарист
Наталия
Портнова
- НССценарист
Нина
Садур
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- Композитор
Максим
Леонидов