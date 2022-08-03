Одна тень на двоих (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Когда Андрей Данилов приехал домой, его жена уже умерла. Его друг - скрипач Тарасов обеспечивает ему алиби и спасает Андрея от тюрьмы. Однако два года спустя трагическая история вновь напоминает о себе: сначала Данилов получает свадебную фотографию своей жены Нонны с надписью «Данилов - убийца», потом узнает о погроме в своем загородном доме, где уничтожены чертежи его нового проекта. После этого следует череда убийств, в которых подозревается Данилов. Кто-то упорно стремится бросить тень на несостоявшегося музыканта, сына известного писателя.

