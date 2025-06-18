Одна ложь на двоих (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Варя – профессиональный организатор мероприятий в столичном агентстве. Она живет работой и не торопится устраивать личную жизнь, считая, что не создана для семьи. По долгу службы Варя отправляется в родной Ульяновск, где ей предстоит провести пышную свадьбу для дочери звездного клиента. Варя собеседует кандидатов для своей команды, и среди них встречает свою первую любовь – Влада. Несмотря на вновь вспыхнувшие чувства, герои не могут быть вместе, ведь Влад женат. Впрочем, брак Влада и Ани, на которой тот женился без любви, давно дал трещину, и после встречи с Варей Влад принимает окончательное решение развестись с женой. Бывшие возлюбленные воссоединяются, но вскоре их хрупкое счастье рушится из-за известия о беременности Ани.

