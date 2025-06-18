Одна ложь на двоих (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.92018, Одна ложь на двоих. Сезон 1. Серия 1
Драма12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Варя – профессиональный организатор мероприятий в столичном агентстве. Она живет работой и не торопится устраивать личную жизнь, считая, что не создана для семьи. По долгу службы Варя отправляется в родной Ульяновск, где ей предстоит провести пышную свадьбу для дочери звездного клиента. Варя собеседует кандидатов для своей команды, и среди них встречает свою первую любовь – Влада. Несмотря на вновь вспыхнувшие чувства, герои не могут быть вместе, ведь Влад женат. Впрочем, брак Влада и Ани, на которой тот женился без любви, давно дал трещину, и после встречи с Варей Влад принимает окончательное решение развестись с женой. Бывшие возлюбленные воссоединяются, но вскоре их хрупкое счастье рушится из-за известия о беременности Ани.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Анатолий
Руденко
- НИАктриса
Надежда
Иванова
- НПАктриса
Нелли
Попова
- ЛБАктёр
Лев
Бердинский
- ЛЛАктриса
Линда
Лазарева
- КБАктёр
Клим
Бердинский
- ЕЗАктёр
Евгений
Зотов
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- СМСценарист
Сергей
Муратов
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- СЖХудожник
Сергей
Жакулин
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков