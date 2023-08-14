Новенькие (сериал, 2023) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Макс и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой веселой девчонки из компании, Леры, он заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев, только начавших взрослую жизнь.



