9.02023, Новенькие. Сезон 4. Серия 1
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
Новенькие (сериал, 2023) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Макс и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой веселой девчонки из компании, Леры, он заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев, только начавших взрослую жизнь.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Анка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева