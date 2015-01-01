Ника. Сезон 1. Серия 3
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Ника (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82015, Ника. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама12+

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О сериале

Нику подставляет муж, и она попадает в тюрьму. На зоне она знакомится с «медвежатницей» Дженни, и вскоре они становятся подругами. Через два года, выйдя из тюрьмы, Дженни решает помочь Нике вернуть дом и наказать мужа. Вскоре к девушкам присоединяется брат Дженни – аферист Ден. Так трое молодых людей становятся современными Робин Гудами и спасают умирающую девочку, наказывают врача-взяточника, находят управу на бизнесмена-бандита, защищают обманутых стариков.


Сериал Ника 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ника»