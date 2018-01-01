Ника (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Нику подставляет муж, и она попадает в тюрьму. На зоне она знакомится с «медвежатницей» Дженни, и вскоре они становятся подругами. Через два года, выйдя из тюрьмы, Дженни решает помочь Нике вернуть дом и наказать мужа. Вскоре к девушкам присоединяется брат Дженни – аферист Ден. Так трое молодых людей становятся современными Робин Гудами и спасают умирающую девочку, наказывают врача-взяточника, находят управу на бизнесмена-бандита, защищают обманутых стариков.





