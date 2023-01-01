Ника
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Ника (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Ника 1 сезон
Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Нику подставляет муж, и она попадает в тюрьму. На зоне она знакомится с «медвежатницей» Дженни, и вскоре они становятся подругами. Через два года, выйдя из тюрьмы, Дженни решает помочь Нике вернуть дом и наказать мужа. Вскоре к девушкам присоединяется брат Дженни – аферист Ден. Так трое молодых людей становятся современными Робин Гудами и спасают умирающую девочку, наказывают врача-взяточника, находят управу на бизнесмена-бандита, защищают обманутых стариков.


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ника»

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