Невеста из Москвы (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2016, Невеста из Москвы. Серия 4
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Много лет назад Георгий Фаворский эмигрировал и дослужился до главы британской корпорации. Теперь его цель — вернуть возлюбленную из прошлого. Но даже престижный статус не помогает Фаворскому завоевать расположение москвички Ангелины Забелиной, и тогда он нанимает молодого мастера пикапа.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- НХРежиссёр
Наталья
Хлопецкая
- Актёр
Александр
Яцко
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Вера
Строкова
- Актёр
Александр
Назаров
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- МОАктёр
Максим
Останин
- ТСАктриса
Тамара
Спиричева
- СКАктёр
Сергей
Кизас
- ИПАктёр
Иван
Прилль
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЗЯПродюсер
Зара
Янгульбиева
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- Композитор
Анатолий
Зубков