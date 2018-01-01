Wink
Невеста из Москвы
1-й сезон

Невеста из Москвы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Невеста из Москвы. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Много лет назад Георгий Фаворский эмигрировал и дослужился до главы британской корпорации. Теперь его цель — вернуть возлюбленную из прошлого. Но даже престижный статус не помогает Фаворскому завоевать расположение москвички Ангелины Забелиной, и тогда он нанимает молодого мастера пикапа.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Невеста из Москвы»