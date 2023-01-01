Невеста из Москвы
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Невеста из Москвы (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Невеста из Москвы 1 сезон
Мелодрамы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Много лет назад Георгий Фаворский эмигрировал и дослужился до главы британской корпорации. Теперь его цель — вернуть возлюбленную из прошлого. Но даже престижный статус не помогает Фаворскому завоевать расположение москвички Ангелины Забелиной, и тогда он нанимает молодого мастера пикапа.

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6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Невеста из Москвы»

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