WinkСериалыНе дрогни!1-й сезон9-я серия
8.92022, Не дрогни! Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу18+
Не дрогни! (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+42 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+42 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+42 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+43 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+43 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+43 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+42 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+40 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+41 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
По правилам игры в каждом из четырeх испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Напугать могут как безобидный свисток и лопнувший шарик, так и ток, стрельба или даже залп огнемeта. Каждое вздрагивание приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ГЕРежиссёр
Герман
Ефимов
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актриса
Валентина
Карнаухова
- Актёр
Артур
Бабич
- АССценарист
Арсений
Смирнов
- НДСценарист
Надежда
Дегтяренко
- Сценарист
Кирилл
Бабанов
- АКСценарист
Антон
Костюк
- МНПродюсер
Мария
Никольская
- СФПродюсер
Светлана
Фираго
- Продюсер
Владимир
Сенников
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ЕЛХудожница
Екатерина
Левина
- Оператор
Ринат
Халитов