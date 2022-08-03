Не дрогни! Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Не дрогни!
1-й сезон
10-я серия
8.92022, Не дрогни! Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу18+

Не дрогни! (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По правилам игры в каждом из четырeх испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Напугать могут как безобидный свисток и лопнувший шарик, так и ток, стрельба или даже залп огнемeта. Каждое вздрагивание приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.3 IMDb