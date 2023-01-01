Не дрогни! (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Новое комедийное шоу телеканала СТС «Не дрогни!» объединяет любящих риск и экстрим участников. Им предстоит проверить свою выдержку в мучительных, но веселых испытаниях на ферме. Главное условие — сохранить лицо перед своими страхами. Включайте «Не дрогни!» — шоу СТС уже можно смотреть на нашем онлайн-сервисе Wink!



В первом сезоне участников поддерживают звездные наставники: Артур Бабич, Михаил Галустян и Валя Карнавал. Побеждает в состязании тот, кто дрогнул наименьшее количество раз. Ведущим в этом шоу тоже приходится несладко — именно они отдуваются за проигравших. Участников ждут сумасшедшие испытания: «Вышибалы, «Прыгунки», «Промочи глотку», «Лови леща» и многие другие.



Смогут ли герои и звездные наставники справиться с заданиями, узнаем на Wink. Не пропустите новое шоу «Не дрогни!» — 1 сезон смотреть уже можно на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!



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