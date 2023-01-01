Не дрогни! (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+42 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+42 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+42 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+43 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+43 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+43 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+42 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+40 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+41 мин
Не дрогни!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Новое комедийное шоу телеканала СТС «Не дрогни!» объединяет любящих риск и экстрим участников. Им предстоит проверить свою выдержку в мучительных, но веселых испытаниях на ферме. Главное условие — сохранить лицо перед своими страхами. Включайте «Не дрогни!» — шоу СТС уже можно смотреть на нашем онлайн-сервисе Wink!
В первом сезоне участников поддерживают звездные наставники: Артур Бабич, Михаил Галустян и Валя Карнавал. Побеждает в состязании тот, кто дрогнул наименьшее количество раз. Ведущим в этом шоу тоже приходится несладко — именно они отдуваются за проигравших. Участников ждут сумасшедшие испытания: «Вышибалы, «Прыгунки», «Промочи глотку», «Лови леща» и многие другие.
Смогут ли герои и звездные наставники справиться с заданиями, узнаем на Wink. Не пропустите новое шоу «Не дрогни!» — 1 сезон смотреть уже можно на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!
Сериал Не дрогни! Сезон 1 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГЕРежиссёр
Герман
Ефимов
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актриса
Валентина
Карнаухова
- Актёр
Артур
Бабич
- АССценарист
Арсений
Смирнов
- НДСценарист
Надежда
Дегтяренко
- Сценарист
Кирилл
Бабанов
- АКСценарист
Антон
Костюк
- МНПродюсер
Мария
Никольская
- СФПродюсер
Светлана
Фираго
- Продюсер
Владимир
Сенников
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ЕЛХудожница
Екатерина
Левина
- Оператор
Ринат
Халитов