Биография

Мария Никольская — российский продюсер телевизионных проектов, сериалов и кинофильмов. Родилась в Москве. Кинодеятельница работала в TNT Broadcasting Network. Продюсировала такие проекты, как «Ешь и худей», «Холостяк». Пробовала свои силы не только в жанре телепередач — была ассистентом продюсера сериала «Обычная женщина», который сняли режиссеры Наталия Мещанинова и Борис Хлебников. Также работала над созданием полнометражного триллера «Бывшая». В 2022 году вышел новый проект, который продюсирует Мария Никольская, — шоу «Не дрогни!» на телеканале СТС.