Не дрогни! Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Не дрогни!
1-й сезон
1-я серия
8.92022, Не дрогни! Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+

Не дрогни! (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

По правилам игры в каждом из четырeх испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Напугать могут как безобидный свисток и лопнувший шарик, так и ток, стрельба или даже залп огнемeта. Каждое вздрагивание приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание.

Сериал Не дрогни! Сезон 1 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
4.3 IMDb