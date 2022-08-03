Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Вооружившись пистолетом, Велкоро сначала вызывает Семена на разговор, а потом едет в тюрьму к насильнику бывшей жены. Между тем Вудро расследует дело опропавших бриллиантах, а Семен ради встречи с Ириной заключает сделку с мексиканским картелем. Беззеридес, под видом Афины, отправляется на элитную вечеринку: причем у нее нет ни оружия, ни телефона.



Не пожалеют ли детективы о том, что снова ввязались в это дело? Узнаете, если включите шестую серию и продолжите смотреть сериал «Настоящий детектив» — 2 сезон доступен без рекламы на нашем портале Wink по подписке Amediateka!

