Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Настоящий детектив. Сезон 2. Серия 6
Настоящий детектив
2-й сезон
6-я серия
8.82016, True Detective
Детектив, Триллер18+

О сериале

Вооружившись пистолетом, Велкоро сначала вызывает Семена на разговор, а потом едет в тюрьму к насильнику бывшей жены. Между тем Вудро расследует дело опропавших бриллиантах, а Семен ради встречи с Ириной заключает сделку с мексиканским картелем. Беззеридес, под видом Афины, отправляется на элитную вечеринку: причем у нее нет ни оружия, ни телефона.

Не пожалеют ли детективы о том, что снова ввязались в это дело? Узнаете, если включите шестую серию и продолжите смотреть сериал «Настоящий детектив» — 2 сезон доступен без рекламы на нашем портале Wink по подписке Amediateka!

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

