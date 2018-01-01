Wink
Настоящий детектив
2-й сезон

Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

8.82016, True Detective 8 серий
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

О сериале

Действие сериала разворачивается в вымышленном промышленном пригороде Лос-Анджелеса. Тамошний влиятельный чиновник Бен Каспер найден убитым с выколотыми глазами. Расследовать преступление берутся коррумпированный коллега Каспера, местный полицейский и женщина-детектив из округа Вентура. Смотрите 2 сезон сериала «Настоящий детектив» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»