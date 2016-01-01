Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Семен берется возводить свою империю с нуля, борется за права на собственность и пытается вернуть деньги. Отслеживая передвижения Каспера, Беззеридес с напарником находят обширный кусок земли, отравленной тяжелыми металлами. Детективы начинают подозревать причастность мэра, и вскоре Беззеридес отстраняют от работы. Между тем Вудро ждет горячая ночка, о которой наутро он отчаянно постарается забыть.



Чем обернется облава детективов на сутенера? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Настоящий детектив» — 4 серия 2 сезона без рекламы доступна на портале Wink по подписке Amediateka!



