8.82016, True Detective
Детектив, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Семен берется возводить свою империю с нуля, борется за права на собственность и пытается вернуть деньги. Отслеживая передвижения Каспера, Беззеридес с напарником находят обширный кусок земли, отравленной тяжелыми металлами. Детективы начинают подозревать причастность мэра, и вскоре Беззеридес отстраняют от работы. Между тем Вудро ждет горячая ночка, о которой наутро он отчаянно постарается забыть.
Чем обернется облава детективов на сутенера? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Настоящий детектив» — 4 серия 2 сезона без рекламы доступна на портале Wink по подписке Amediateka!
Сериал Настоящий детектив 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция