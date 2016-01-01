Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Настоящий детектив. Сезон 2. Серия 4
Настоящий детектив
2-й сезон
4-я серия
8.82016, True Detective
Детектив, Триллер18+

О сериале

Семен берется возводить свою империю с нуля, борется за права на собственность и пытается вернуть деньги. Отслеживая передвижения Каспера, Беззеридес с напарником находят обширный кусок земли, отравленной тяжелыми металлами. Детективы начинают подозревать причастность мэра, и вскоре Беззеридес отстраняют от работы. Между тем Вудро ждет горячая ночка, о которой наутро он отчаянно постарается забыть.

Чем обернется облава детективов на сутенера?

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

