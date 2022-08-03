Настоящий детектив. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
2-й сезон
3-я серия
8.82016, True Detective
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

В ходе расследования Вудро и Беззеридес переходят черту — теперь мэр Чессани угрожает им увольненем. В интимной жизни Семена возникают проблемы, в отношениях с женой назревает кризис, а бизнес-партнеры бесследно исчезают. Между тем Вудро встречается с человеком из прошлого, который знает его сокровенную тайну.

Как далеко готов зайти разорившийся Семен и в чем подозревают Велкоро, узнаете в третьей серии хита Ника Пиццолатто. Продолжайте смотреть сериал «Настоящий детектив» — 2 сезон онлайн доступен по подписке Amediateka на портале Wink!

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»