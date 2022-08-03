Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

В ходе расследования Вудро и Беззеридес переходят черту — теперь мэр Чессани угрожает им увольненем. В интимной жизни Семена возникают проблемы, в отношениях с женой назревает кризис, а бизнес-партнеры бесследно исчезают. Между тем Вудро встречается с человеком из прошлого, который знает его сокровенную тайну.



Как далеко готов зайти разорившийся Семен и в чем подозревают Велкоро, узнаете в третьей серии хита Ника Пиццолатто. Продолжайте смотреть сериал «Настоящий детектив» — 2 сезон онлайн доступен по подписке Amediateka на портале Wink!

