Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Детектив, Криминал18+
В ходе расследования Вудро и Беззеридес переходят черту — теперь мэр Чессани угрожает им увольненем. В интимной жизни Семена возникают проблемы, в отношениях с женой назревает кризис, а бизнес-партнеры бесследно исчезают. Между тем Вудро встречается с человеком из прошлого, который знает его сокровенную тайну.
Как далеко готов зайти разорившийся Семен и в чем подозревают Велкоро, узнаете в третьей серии хита Ника Пиццолатто. Продолжайте смотреть сериал «Настоящий детектив» — 2 сезон онлайн доступен по подписке Amediateka на портале Wink!
8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция