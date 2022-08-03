Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Исчезновение чиновника Бена Каспера накануне сделки по недвижимости взбалтывает местную элиту города Винчи. Пока идет расследование, место Каспера занимает его бизнес-партнер Фрэнк Семен. Тем временем мы знакомимся с тремя детективами: Рэй Велкоро хочет получить опекунство над сыном бывшей жены, Ани Беззеридес в поисках сестры устраивает облаву на порностудию, а Пол Вудро сталкивается с обвинением в домогательстве.



