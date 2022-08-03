8.82016, True Detective
Детектив, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Исчезновение чиновника Бена Каспера накануне сделки по недвижимости взбалтывает местную элиту города Винчи. Пока идет расследование, место Каспера занимает его бизнес-партнер Фрэнк Семен. Тем временем мы знакомимся с тремя детективами: Рэй Велкоро хочет получить опекунство над сыном бывшей жены, Ани Беззеридес в поисках сестры устраивает облаву на порностудию, а Пол Вудро сталкивается с обвинением в домогательстве.
Не терпится узнать, как связаны между собой главные герои? Скорее оформляйте подписку Amediateka на Wink, чтобы смотреть сериал «Настоящий детектив» — 1 серия 2 сезона доступна в нашем онлайн-кинотеатре!
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция