Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
5-я серия
8.82014, True Detective
Детектив, Драма18+

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Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

1995 год. Чуждые друг другу полицейские Раст Коул и Марти Харт вынуждены стать напарниками, чтобы расследовать загадочное убийство девушки в Луизиане. Спустя годы, в 2012-ом героям придется встретиться вновь, когда отдел внутренних расследований решит привлечь их к работе над похожим делом.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»